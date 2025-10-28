Current Bangladesh Time
বরগুনায় ১০ মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮৭১১, মৃত্যু ১৫

বরগুনা প্রতিনিধি:

বরগুনায় গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৮ হাজার ৭১১ জন ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া গত ১০ মাসে জেলাটিতে মশাবাহিত জ্বরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। 

মঙ্গলবার জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। 

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বরগুনায় গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৮ হাজার ৭১১ জন ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন।

জেলা সদরের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এবং পাঁচটি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের মধ্যে ৮ হাজার ৬০২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন, আর ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সরকারি হিসেবে ৩৪ জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। 

জানা গেছে, বরগুনার ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু মোকাবেলায় স্বল্পকালীন ছয়জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তারা পূর্বের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ে ডা. মোস্তফা কামালের পদোন্নতি হলেও তিনি এখনও যোগদান করেননি। 

এদিকে, নার্সের ৯৬টি পদ এই প্রথমবারের মতো পূরণ হয়েছে। এছাড়া আইসিইউ কক্ষ হস্তান্তর করা হলেও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, টেকনিশিয়ান ও মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত না থাকায় সেবা কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। 

বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আসন্ন সময়ে চিকিৎসক সংকট সমাধান এবং আইসিইউ সেবা কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এতে ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত ও সম্যক চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
