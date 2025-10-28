Current Bangladesh Time
Tuesday October ২৮, ২০২৫ ১০:৩৭ PM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » ঝালকাঠি সদর » রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবি
২৮ October ২০২৫ Tuesday ৭:২৭:৫৭ PM
Print this E-mail this

রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

দেশের সব রাজনৈতিক দলের মূল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ঝালকাঠিতে মানববন্ধন করেছে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় ‘নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হোক পরিবর্তনের অঙ্গীকার’- এই প্রতিপাদ্যে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তারা বলেন, রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের আসনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন ও সত্যিকারের গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

নারী নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অগ্রযাত্রায় নারীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তাই সব দলের কেন্দ্রীয়সহ সব স্তরের মূল কমিটিতে অন্তত ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

মানববন্ধনে জেলার বিএনপি, এনসিপি, সিপিবিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নারী নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, শিক্ষক ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ইচলাদীতে চলন্ত বিআরটিসি বাসে অগ্নিকাণ্ড
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা ৩০ নভেম্বর
বালুর বস্তায় ঠেকিয়ে চলছে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ সেতু
বরিশালে খুচরা বাজারে সবজির দাম চড়া
বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণে ৪ জনের ফাঁসি

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 