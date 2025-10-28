Current Bangladesh Time
Tuesday October ২৮, ২০২৫ ১০:৩৭ PM
Barisal News
Latest News
Home » দুমকি » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদকের অভিযান
২৮ October ২০২৫ Tuesday ৭:১১:১৭ PM
Print this E-mail this

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদকের অভিযান

দুমকি ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুদকের পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত দপ্তরের সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতর ও প্রশাসনিক অফিসে এ অভিযান পরিচালনা করে।

সূত্রে জানা যায়, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ, মো. কবির শিকদার এবং সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সাকিবুল হাসান ফারুক খানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় দুদক কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জব্দ করেন এবং কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস বলেন,
“অভিযোগ অনুযায়ী কিছু কর্মকর্তা নিয়মবিধি লঙ্ঘন করে পদোন্নতি পেয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়া গেছে। কিছু সনদ যাচাইয়েরও প্রয়োজন রয়েছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

অভিযান চলাকালে ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কেউ এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের একাংশ দুদকের এই পদক্ষেপকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ইচলাদীতে চলন্ত বিআরটিসি বাসে অগ্নিকাণ্ড
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা ৩০ নভেম্বর
বালুর বস্তায় ঠেকিয়ে চলছে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ সেতু
বরিশালে খুচরা বাজারে সবজির দাম চড়া
বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণে ৪ জনের ফাঁসি

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 