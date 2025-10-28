Current Bangladesh Time
Home » কাউখালী » পিরোজপুর » নানা আয়োজনে কাউখালীতে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন
২৮ October ২০২৫ Tuesday ৬:০১:২৯ PM
নানা আয়োজনে কাউখালীতে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

কাউখালী (পিরোজপুর) প্রতিনিধিঃ পিরোজপুরের কাউখালীতে নানা আয়োজনে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ এলাকা থেকে একটি র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি উপজেলা পরিষদ এলাকা শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উত্তর বাজার রাজস্ব^ অফিস এলাকায় এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়।সমাবেশে উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আসাদুজ্জামান তালুকদার মামুন এর সভাপতিত্বে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব শারিফুল আজম সোহেলের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুবদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ও কাউখালী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এইচ.এম.দ্বীনমোহাম্মদ।

এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হাসান নিক্সন, উপজেলা যুবদল নেতা মাওলাদ হোসেন মইন প্রমুখ। এর আগে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কাউখালী থানার পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

এ সকল কর্মসূচিতে উপজেলা বিএনপি, স্বেচ্ছাসেবক দল,শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ ও যুবদলের উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
