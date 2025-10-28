মঠবাড়িয়ায় অটোচালককে অপহরণের পর হত্যা, বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি :
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় হৃদয় (১৭) নামে এক অটোচালককে অপহরণের পর হত্যা করে লাশ বস্তায় ভরে খালে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদে ও হত্যাকারিদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা রিকশা, অটোরিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসি পৌরশহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শহীদ মিনার সম্মূখ সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।
শেষে উপজেলা রিকশা, অটোরিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আউয়াল মিয়ার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এআর মামুন খান, বিএনপি নেতা মাহববুল ইসলাম নান্না, উপজেলা রিকশা, অটোরিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সগীর মল্লিক ও নিহত অটোচালকের বাবা মো. আলমগীর হোসেন।
এসময় বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকারিদের সনাক্ত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।
উল্লেখ্য, উপজেলার গুলিসাখালী ইউনিয়নের কবুতরখালী গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে হৃদয় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভাড়ায় চালিত অটোরিক্সা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু রাতে সে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর গভীর রাতে হৃদয়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেন। এ সময় অপর প্রান্ত থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি ফোন রিসিভ করে অটোচালক হৃদয়কে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানায়। এসময় ওই ব্যাক্তি পরিবারের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এ ঘটনায় তার পরিবারের সদস্যরা মঠবাড়িয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।
নিখোঁজের দুইদিন পর গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত নয়টার দিকে মঠবাড়িয়া পৌর শহরের বহেরাতলা খাল থেকে ওই অটোচালকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ব্যাপারে মঠবাড়িয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আঃ হালিম তালুকদার জানান, ইতিমধ্যে অটোগাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার করতে পারবো।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)