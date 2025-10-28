Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » রাঙ্গাবালী » পাঁচ তরুণের মাথা ন্যাড়া করা রাঙ্গাবালীর সেই বিএনপি নেতার পদ স্থগিত
২৮ October ২০২৫ Tuesday ১১:২১:৪১ PM
পাঁচ তরুণের মাথা ন্যাড়া করা রাঙ্গাবালীর সেই বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

রাঙ্গাবালী ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে সালিশের নামে শিক্ষার্থীসহ পাঁচ তরুণের মাথা ন্যাড়া করার অভিযোগে ইউপি সদস্য ও ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. রেশাদ খলিফার পদ স্থগিত করেছে বিএনপি।

সোমবার রাতে উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে- দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন শাখার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. রেশাদ খলিফাকে দলীয় পদ ও সাংগঠনিক সব কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. জাকির হোসেন নোয়াব হাওলাদার এবং সাধারণ সম্পাদক মো. তারিফুল ইসলাম তারেক।

এর আগে রোববার রেশাদ খলিফার নির্দেশে সালিশ বৈঠকে শিক্ষার্থীসহ পাঁচ তরুণের মাথা ন্যাড়া করার ঘটনাটি নিয়ে সোমবার যুগান্তরে সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়।  পরে সেদিনই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীব দাশ পুরকায়স্থ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটি ইতোমধ্যে তদন্তে নেমেছেন।

মঙ্গলবার বিকালে তারা সরেজমিন ঘটনাস্থলে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়েছেন বলেও জানা যায়। 

স্থানীয়রা বলছেন, প্রশাসনিক ও দলীয় দুই দিক থেকেই পদক্ষেপ আসায় ঘটনাটির সঠিক তদন্ত ও বিচার প্রত্যাশা করছেন তারা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
