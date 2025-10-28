Current Bangladesh Time
সড়কে প্রাণহানির পর বিএনপি নেতার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার
২৮ October ২০২৫ Tuesday ১১:৩১:০৫ PM
সড়কে প্রাণহানির পর বিএনপি নেতার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের চার দিন পর ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসিম উদ্দিন আকনের পদের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি। গত ২৪ অক্টোবর (শুক্রবার) স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের তারিখ উল্লেখ থাকলেও আজ মঙ্গলবার এটি জানাজানি হয়। 

এরই মধ্যে ২৫ অক্টোবর রাজাপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নাসিম আকন নিহত হন। এর আগে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ২৫ জানুয়ারি তাঁর দলীয় পদ স্থগিত করা হয়। 

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত ওই পত্রে বলা হয়েছে, ‘আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনার অব্যাহতি প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।’ পত্রে তারিখ উল্লেখ রয়েছে ২৪ অক্টোবর।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, ৪ দিন আগের তারিখ দেখিয়ে মঙ্গলবার এই স্থগিতাদেশ প্রকাশ করা হয়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা মন্তব্য করতে দেখা যায় তাঁদের। 

উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সিকদার বলেন, ‘কবরে বসে দলের কর্মকাণ্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে নাসিম আকনের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তবে নিহত বিএনপি নেতার ঘনিষ্ঠ দলের কেন্দ্রীয় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে মঙ্গলবার তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে নাসিম আকনের পদ ফিরিয়ে দেওয়ার চিঠি পাঠানো হয়। এর আগে তিনি বিষয়টি জানতেন না। 

পেছনের তারিখ দেখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে রফিকুলের দাবি, ২৪ অক্টোবরেই হয়েছে। হয়তো তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে এটি প্রকাশ করা হয়নি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
