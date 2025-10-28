Current Bangladesh Time
Tuesday October ২৮, ২০২৫ ১০:৩৭ PM
২৮ October ২০২৫ Tuesday ৭:২৫:২২ PM
বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা ও কেক কেটে বাবুগঞ্জে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আল আমিন,বাবুগঞ্জ ॥ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের গৌরব,ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সাফল্যের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাবুগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজন ও হাজারো নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা করেছেন উপজেলা যুবদল। মঙ্গলবার সকাল থেকে আনন্দঘন পরিবেশে বাবুগঞ্জের ছয়টি ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপজেলা চত্ত্বরে জড়ো হয়। পরে রহমতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে শুরু হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যা উপজেলা চত্বর খানপুরা ,মীরগঞ্জ ও রহমতপুর সড়ক হয়ে ব্যান্ডপাট্রি বাজনার তালে তালে উপজেলা অডিটরিয়াম এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় ঢাক-ঢোল, ব্যানার-প্ল্যাকার্ড, আর নেতাকর্মীর স্লোগানে মুখরিত ছিল পুরো সড়ক। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পুরো বাবুগঞ্জে সৃষ্টি হয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের বর্ণিল পরিবেশ দিনভর স্লোগান, সংগীত আর তরুণদের উজ্জীবিত থাকে নেতাকর্মীরা। উপজেলা জুড়ে ছিলো উৎসবের আমেজ। পরে উপজেলা অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় কেক কাটা ও আলোচনা সভা।

উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক রকিবুল হাসান খান রাকিবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল দক্ষিণ জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট এইচএম তসলিম উদ্দিন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা দক্ষিণ যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন রেজা খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা যুবদলের (দক্ষিণ) সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট হাফিজ আহমেদ বাবলু,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক রকিবুল হাসান খান ,সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রফিকুল ইসলাম রাফিল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব ওবায়দুল হক, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহমান ইরান, ভিপি জুয়েল, আসলাম হোসেন খোকন,মো. হানিফ তালুকদার লিটন, মাহমুদুল হাসান লিমন,রাজিব হোসেন খান,মাহমুদুল হাসান রোমান,আমিনুল ইসলাম উজ্জ্বল, মাইনুদ্দিন মুন্সি,রিয়াজ শরীফ, রফিকুল ইসলাম তোতা,রিয়াজ মাহমুদ, মাহফুজ, জেলা যুবদলের সদস্য জিয়া শিকদার,দেহেরগতি ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক হাসান মাহমুদ বরকত বিশ্বাস, সদস্য সচিব মো. জাকির হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ শফিকুল ইসলাম,কেদারপুর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মোহাম্মদ কাউসার হোসেন, রহমতপুর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক রুবেল হোসেন, সদস্য সচিব ওবায়দুল করিম মোকলেছ,চাঁদপাশা ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শাহাজুল ইসলাম,সদস্য সচিব মাসুদ রাড়ি,মাধবপাশা ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক আতিকুর রহমান সবুজ, সদস্য সচিব রুবেল হোসেন, জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়ন যুবদলের নেতা ফারুক মোল্লা, আমির হোসেন প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকি ও আলোচনা সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় যোগদেন ইউনিয়ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দসহ হাজার নেতা-কর্মীরা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
