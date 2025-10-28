২০ দিন চিকিৎসাধীন থেকে আহত পটুয়াখালী বিএনপি নেতা মফিজুলের মৃত্যু

২০ দিন চিকিৎসাধীন থেকে আহত পটুয়াখালী বিএনপি নেতা মফিজুলের মৃত্যু
পটুয়াখালী প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর সদর উপজেলার লোহালিয়ার পালপাড়া বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষকালে আহত বিএনপি নেতা মফিজুল হক মৃধা মারা গেছেন।
২০ দিন চিকিৎসাধীন থেকে সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাত দেড়টার দিকে ঢাকার পিজি হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান তিনি।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বাদ এশা নামাজ শেষে নিজ এলাকা পালপাড়া বাজার জামে মসজিদের সামনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পটুয়াখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘যেহেতু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মফিদুল মারা গেছেন তাই এ ব্যাপারে দায়ের করা মামলায় ৩০২ ধারা সংযুক্ত করার জন্য আমরা আদালতে আবেদন করবো। এ ঘটনায় এর আগে গ্রেফতার রমজান আলী, আমিনুল হক চৌধুরী ও পলাশ হাওলাদার বর্তমানে জেলহাজতে আছেন। আমরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।’
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী সদর উপজেলার লোহালিয়ার পালপাড়া বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে গত ৮ অক্টোবর রাতে দুপক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে ওই সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ৫ পুলিশ সদস্যসহ ৬ জন আহত হয়। পুলিশ রমজান আলী, আমিনুল হক চৌধুরী ও পলাশ হাওলাদারকে ওই দিনই গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠায়। এ ঘটনায় পুলিশ এবং আহত মফিজুল হক বাদী হয়ে পৃথক পৃথক মামলার করেন। আহত মফিজুল ঘটনার পর থেকেই ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন।
