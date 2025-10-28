আমাদের বরিশালে সংবাদ প্রকাশ,বাবুগঞ্জে শিকলবন্দী মামুনের পাশে দাঁড়ালেন মানবিক ইউএনও

Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » আমাদের বরিশালে সংবাদ প্রকাশ,বাবুগঞ্জে শিকলবন্দী মামুনের পাশে দাঁড়ালেন মানবিক ইউএনও
২৮ October ২০২৫ Tuesday ৭:৩২:০১ PM
আমাদের বরিশালে সংবাদ প্রকাশ,বাবুগঞ্জে শিকলবন্দী মামুনের পাশে দাঁড়ালেন মানবিক ইউএনও
বাবুগঞ্জ(বরিশাল) প্রতিনিধি : বরিশালের বাবুগঞ্জের সেই প্রেমে ব্যর্থ মানুষিক ভারসম্যহীন শিকলবন্দী সাইদুল ইসলাম মামুনের পাশে দাঁড়িয়েছেন মানবিক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারুক আহমেদ। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের আইচার হাওলা গ্রামে মামুনের নিজ বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে খোঁজ খবর নিতে যান তিনি। এছাড়া সোমবার নিজ কার্যালয়ে বসে চিকিৎসার জন্য অর্থ সহায়তার চেক মামুনের মা সোনাবান বেগমের হাতে তুলে দেন ইউএনও।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারুক আহমেদ বলেন, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারের পর সাইদুল ইসলাম মামুনের বিষয়টি জানতে পারি। পরবর্তীতে মানবিক সহায়তার জন্য মামুনের পরিবারের সাথে কথা বলেছি ও তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছি। আপাততঃ চিকিৎসার জন্য নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তার জন্য ৫০ কেজি চাল দিয়েছি।
উপজেলা প্রশাসন তার সুস্থতার জন্য পর্যায়ক্রমে সবধরনের সহায়তা করবে। উল্লেখ্য বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের আইচার হাওলা গ্রামের মোসলেম বেপারীর একমাত্র ছেলে সাইদুল ইসলাম মামুন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ২০ বছর যাবৎ মানুষিক ভারসম্য হীন অবস্থায় ২০ বছর যাবৎ জীবন যাপন করছে। এর মধ্যে দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ শিকলবন্দী তিনি।
গত ৬ অক্টোবর “প্রেমে ব্যর্থ বাবুগঞ্জের মামুন ১২বছর যাবৎ শিকলবন্দী” শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে আমাদের বরিশাল আর পরে এগিয়ে আসে উপজেলা প্রশাসন।
