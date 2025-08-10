অ-২০ নারী এশিয়ান কাপে চুড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ

Home » খেলাধূলা » অ-২০ নারী এশিয়ান কাপে চুড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ
অ-২০ নারী এশিয়ান কাপে চুড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ
ক্রিড়া ডেস্ক:
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। হারের পরও সেরা তিন গ্রুপ রানার্সআপের একজন হওয়ায় প্রথমবারের মতো চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। অপর ম্যাচে চীনের কাছে লেবানন ৮-০ গোলে হেরে যাওয়ায় চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের।
এর আগে, ভিয়েনতিয়েনের নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১৪ মিনিটে তৃষ্ণার গোলে প্রথম লিড পায় বাংলাদেশ। তবে ৫ মিনিট পরই লি হিউনের গোলে সমতায় ফেরে দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবারও গোল হজম করে বাংলাদেশ। ৬০ মিনিটে বাংলাদেশের জালে আরও একটি গোল, এবার স্কোরশিটে নাম লেখান চু হিউং। ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি আদায় করে নেন হেই ইয়ং। আর ৯০ মিনিটে লি হিউন করেন পঞ্চম গোল। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। দাপুটে জয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নেয় এশিয়ার শক্তিশালী দলটি।
তবে এইচ গ্রুপে রানার্সআপ হওয়া বাংলাদেশের সামনে ছিল একটি সুযোগ। দিনের অন্য ম্যাচের ফলাফলের কারণে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ।
আগামী ১ থেকে ১৮ এপ্রিল থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ। স্বাগতিক হিসেবে আগেই জায়গা করে নিয়েছে থাইল্যান্ড। তাদের সঙ্গে বাছাই খেলে যোগ্যতা অর্জন করেছে অন্য ১১ দল।
এশিয়ান কাপে ভালো করলে মিলবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপের টিকিটও। থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ১২ দলের এশিয়ান কাপে সেমিফাইনালে পৌঁছানো চারটি দল পাবে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ। একই বছরের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপের ১২তম আসর। এই টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়া।
